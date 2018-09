Ciclismo: domenica 16 settembre arriva il campionato provinciale riminese in Valmarecchia

Sport

Casteldelci

| 11:10 - 10 Settembre 2018

Dopo il successo dell’Adriaticost la Valmarecchia sarà protagonista di un altro evento sportivo, domenica 16 settembre a Casteldelci si disputerà la gara ciclistica valida per il campionato Provinciale Rimininese aperta anche a tutti gli enti extra provinciali di promozione sportiva. Il percorso lievemente ondulato in circuito, verrà suddiviso con due partenze, la prima di circa 50 km e la seconda di 60km con arrivo in leggera salita di 800 metri posto in località Giardiniera di Casteldelci. Il ritrovo alle ore 8 presso la palestra comunale La Giardiniera, la prima partenza delle categorie Supergentlemen A/B, Gentlmen 1 + Gentlemen 2 e Donne è prevista per le ore 9, la seconda alle ore 10.30 e vedrà al via le categorie Junior, Senior 1, Senior 2, Veterani 1, e Veterani 2. L’organizzazione è curata dalla società ASD Stefano Magni, per informazioni Francesco 3389086711 – Moreno 349 2324727