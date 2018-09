Due quintali di farina per 1500 piatti: parte col botto la Sagra della Polenta a Perticara

Eventi

Perticara

| 11:03 - 10 Settembre 2018

Apertura con il botto domenica per la 32°edizione della "Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco" a Perticara. Soddisfatto il presidente della Proloco Cesare Bianchi. Un evento con numeri da record: domenica infatti sono stati consumati 2 quintali di farina che sono serviti per la distribuzione di ben 1500 piatti di polenta condita con ragù di salsiccia, cinghiale e funghi porcini. Sia per il pranzo che per la cena lo stand è stato sempre strapieno.

"Erano davvero tantissimi anni che per la prima domenica della Sagra non si raggiungevano queste presenze" dice soddisfatto Bianchi "Domenica 16 settembre si replica con un appuntamento importante al Museo Sulphur: la 30esima edizione di “Mineral Expo”, mostra di minerali fossili e antiquariato minerario."