Rimini, muri e palazzi imbrattati dopo gli scontri politici: residenti infuriati

Attualità

Rimini

| 09:31 - 10 Settembre 2018

Non solo la Vecchia Pescheria è stata imbrattata a seguito delle manifestazioni di sabato, ma altri immobili nel centro di Rimini, anche nei pressi del Teatro degli Atti, hanno subito il vandalismo. Diversi cittadini hanno contattato la nostra redazione segnalando le spiacevoli sorprese trovate sui muri delle loro case: scritte a tema politico che hanno ottenuto il solo risultato di far infuriare i residenti. Oltre il danno anche la beffa: la pulizia e la ritinteggiatura dei muri saranno quasi sicuramente a carico dei proprietari. I disordini dell'8 settembre hanno lasciato il segno nella città. In queste ore, secondo quanto riportano i quotidiani locali, gli imbrattatori sarebbero stati identificati. I residenti nelle abitazioni vandalizzate si stanno organizzando per formalizzare la denuncia contro ignoti.