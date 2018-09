VIDEO: gabbiani ammalati sulla spiaggia, bagnino di salvataggio chiede aiuto

Cronaca

Riccione

| 09:04 - 10 Settembre 2018

Gabbiani in precarie condizioni di salute nelle spiagge del riminese. Sull'arenile del Marano, Rimini e Viserba sono stati avvistati una serie di uccelli (circa una quindicina quelli identificati dagli operatori) che vomitano, hanno difficoltà a camminare in linea retta, sembrano storditi e non riescono a volare.

A Riccione proprio nell'ultima giornata del servizio di salvataggio, un bagnino ha soccorso un gabbiano in difficoltà. Il volatile era stato preso da una bambina che l'aveva trovato quasi esanime vicino all'acqua. Il gabbiano non riusciva a volare, vomitava e sembrava completamente stordito. Il salvataggio ha chiamato la Capitaneria di Porto che lo ha messo in contatto con una associazione che si occupa del recupero di animali in difficoltà. Gli operatori, giunti da Cesena con un'ambulanza veterinaria, hanno preso in consegna il gabbiano prestandogli le prime cure. Secondo quanto riferito dagli operatori, sono stati circa una quindicina i casi di gabbiani "intossicati" in questo ultimo periodo soccorsi dall'associazione.