Calcio D, nel test del Mazzola il San Marino batte il Santarcangelo per 3-0: doppietta di Vassallo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 22:30 - 09 Settembre 2018



E’ finita 0-3 l’amichevole tra Santarcangelo e San Marino allo stadio Mezzola (foto pag. fb Santarcangelo Calcio). Dopo una prima fase dove il Santarcangelo cerca il possesso senza tuttavia trovare acuti, al 19’ Peroni scende sulla fascia destra e crossa al centro dove Fuchi si coordina e di volo manda di poco sopra la traversa. La reazione del San Marino al 25’ su calcio piazzato con Gaspari che dai 25 metri, defilato sulla sinistra, trova l’incrocio e supera Moscatelli per il vantaggio ospite. Al minuto 27 Broli arriva sul fondo e dalla sinistra serve in mezzo per Peroni che alza la conclusione sopra la traversale.

Nella ripresa parte subito bene il San Marino con Vassallo che all'11' fa le prove del raddoppio e dalla destra si accentra ma conclude alto. Sei minuti dopo dal lato opposto Vassallo si accentra e dal vertice dell’area infila Battistini sul palo lungo. Lo stesso Vassallo cala il tris al 71’su rigore concesso dall’arbitro per atterramento di Marconi da parte di Bellettini. Non succede più nulla e si arriva al 90’ tra una sostituzione e l’altra.



Santarcangelo: Moscatelli (1’ st Battistini); Alvisi (7’ st Bellettini), Maini (29’ st Zanni), Bondioli, Broli (40’ st Aristei); Dhamo (40’ st Bua), Cascione, Galeotti (19 st Falomi); Melandri (40’ st Fusi), Fuchi (29’ st Guidi), Peroni (15’ st Greco). All. Galloppa.



San Marino: Pozzi; Mingucci, Mazzotti, Guarino (1’ st Cannoni), Tamagnini; Marconi, Gaspari (1’ st Zequiri), Pasquini; Evaristi (1’ st Roux), Gavoci (13’ st Rrasa), Vassallo (27’ st Babacar). All. Muccioli.



Marcatori: 25’ Gaspari, 62’ Vassallo 71’ Vassallo (rig)

Note: Angoli: 4-2