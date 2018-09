Calcio D: la Sammaurese espugna il Mirabello, Reggiana ko nei 32esimi di Coppa Italia per 2-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 21:35 - 09 Settembre 2018

Clamoroso colpo della Sammaurese che nei 32esimi di Coppa Italia viola il campo dell’Audace Reggio Emilia per 2-1 in pieno recupero. Davanti ad un nutrito pubblico, quasi 3000 spettatori, le squadre si fronteggiano ad armi pari, ma il protagonista è il caldo.

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, il match si accende dopo l’intervallo. Ad aprire le marcature è stato il granata Ponsat al 18′, bravo a sfruttare di testa un traversone di Belfasti. Poi sono iniziati gli svarioni difensivi della nuova Reggiana. Dopo aver fatto le prove del gol, Zuppardo ha concretizzato un errore del reparto arretrato granata al 22′. Poi gli infortuni di Ponsat e Belfasti, che dovranno essere valutati in vista del debutto in campionato a Crema, e la beffa in pieno recupero: da applausi l’azione personale di Errico (nella foto con Soumahin) che ha depositato in rete dopo aver messo fuorigioco anche Narduzzo dopo uno scambio con Santoni.



Reggiana: Narduzzo; Bran (41′ Palmiero), Rozzio, Cigagna; Cozzolino (14’st Luche), Cavagna, Staiti, Crema (14’st Zaccariello), Belfasti (37’st Masini); Broso, Ponsat (28’st Osuji). A disposizione: Rossi, Bonora, Bardeggia, Osuji, Cozzari. All. Antonioli.

Sammaurese: Baldassarri, Paterni, Soumahin, Rosini, Merciari (20’st Cocco), Lombardi, Scarponi, Errico, Zuppardo, Bonandi (20’st Santoni), Louati (37’st Alfonsi). A disposizione: Hysa, Alberighi, Maioli, Lombardi, Maggioli, Alfonsi, Toromani. All. Mastronicola.

Arbitro: Matteo Dallapiccola di Trento (assistenti Egidio Marchetti di Trento e Stefano Franco di Padova).

Reti: 18’st Ponsat, 22’st Zuppardo, 46’st Errico.

Note: Ammoniti: Errico al 15’pt, Cavagna al 43’pt; Luche al 17’st, 49’st Lombardi. Duemila spettatori circa. Angoli: 5-1 (primo tempo). Recupero: 0’pt.