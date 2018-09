Coppa 1a Cat: Novafeltria, poker al Miramare. Show di tacco di Baldinini, primo gol per Muratori

Sport

Miramare

| 18:38 - 09 Settembre 2018

RIVAZZURRA MIRAMARE: Pelliccioni (84' Scalera), Bonucci, Pauri, Obeng (77' Venturi), Biagetti, Carbutti (71' Alla); Hoffer (63' Bedetti), Zamagni (84' Zaghini); Montanari, Fabbri E., Asioli.

All. Morolli.

NOVAFELTRIA: Sbrighi, Ceccaroni, Gori P., Rinaldi (64' Piccari), Balducci A. (61' Gregori); Arapi (46' Muratori), Sebastiani, Amantini; Baldinini (78' Gori M.), Stefanelli (73' Crocian), Mahmutaj.

In panchina: Casali, Morciano, Zenunaj, Mainardi. All. Fabbri.

ARBITRO: Riccardi di Rimini.

MARCATORI: 9' pt Arapi (N), 46' e 77' Baldinini (N), 54' Muratori (N).

NOTE: ammoniti Zamagni, Stefanelli, Crociani. Corner 3-1. Recupero 0+2'.





Convincente prestazione del Novafeltria sul campo del Miramare, sconfitto 4-0, con un'ottima prestazione degli attaccanti. Da segnalare la pregevole rete di tacco di Baldinini, non nuovo a questi gol, e il primo sigillo in maglia gialloblu di Muratori. Fabbri ritrova Rinaldi in difesa, mentre Cupi dà forfait: spazio sulle fasce ad Arapi e Sebastiani. L'assenza di Semprini viene compensata dall'esordio dell'esperto Paride Sbrighi. Il Novafeltria rischia al 3' su tentativo di Fabbri, che calcia alto da buona posizione. Al 9' ospiti in vantaggio: un rimpallo favorisce Arapi che appena dentro l'area infila l'angolino di piatto sinistro, palla alla sinistra di Pelliccioni. Il predominio del Novafeltria si concretizza nella ripresa: al 46' Stefanelli si allarga sulla destra e mette al centro un assist al bacio per Baldinini, che con uno spettacolare colpo di tacco raddoppia. Al 54' Muratori, all'esordio, triangola con Sebastiani e calcia a giro di destro, infilando alla sinistra dell'estremo difensore avversario. Al 76' Baldinini triangola con Muratori e firma il poker. Nel finale lavoro per il portiere Sbrighi, che all'81' alza sopra la traversa una punizione calciata da Zamagni.