Coppa 1a Cat: Vertaglia trascina il Verucchio, poker all'Athletic Poggio e passaggio del turno

Sport

Poggio Torriana

| 18:30 - 09 Settembre 2018

ATHLETIC POGGIO: Montagna, De Paoli D., Cupioli, Casadei, Campanelli (78' Fornino), Pagliarani; Ceccarini (72' De Paoli F.) Fontana (52' Carichini); Zaghini, Astolfi (62' Della Marchina), Baschetti (51' Manfroni).

In panchina: Teodorani, Succi, Bernucci. All. Damato.

VERUCCHIO: Maggioli, Girometti, Campidelli (78' Ugolini), Mazzocchi, Radu, Semprini; Michilli (84' Clementi), Vertaglia (65' Kabbori); Genghini, Tellinai (80' Leardini), Valenti (55' Muccioli).

In panchina: Palmieri, Piergallini, Zangoli, Fabbri. All. Nicolini.

ARBITRO: Angelini di Rimini.

MARCATORI: 26', 33' e 44' Vertaglia, 73' Zaghini (AP), 74' Michilli.

NOTE: ammoniti Campanelli.





Il Verucchio supera 4-1 l'Athletic Poggio e chiude il girone a punteggio pieno, conquistando il pass per il turno successivo di Coppa Emilia.







Al quinto il Verucchio verticalizza bene e Michilli, da posizione defilata, invita l’abile Montagna a salvarsi in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo Radu viene dimenticato dalla difesa, ma tutto solo da ottima posizione calcia alto. La risposta dell’Athletic non si fa attendere. Ceccarini sfreccia a destra e trova un cross che attraversa tutta l’area di rigore; la palla viene raccolta da Zaghini che dal fondo serve Astolfi, ma la conclusione successiva termina alta.

Al quarto d’ora gli ospiti provano a sfondare a sinistra, e solo la mano provvidenziale di Montagna evita al pallone buttato in mezzo di arrivare sui piedi di uno degli attaccanti verucchiesi.

Al 26esimo il Verucchio spezza l’equilibrio del match. L’Athletic perde palla su rimessa laterale e Michilli sfreccia in contropiede, penetra in area e serve il solitario Vertaglia che deve solo depositare in rete (0-1).

I bernesi però incassano il colpo e pareggiano immediatamente.

Astolfi conquista un calcio di punizione da un’invitante mattonella. Casadei si incarica della battuta e come al solito sfodera un bolide che il portiere può solo respingere: Zaghini è un predatore dell’area, si catapulta sulla palla e segna (1-1).

Al 31esimo i rosanero sfiorano i gol. Da calcio d’angolo la palla arriva sulla testa di Radu, che però non trova un buon impatto.

Due minuti più tardi il Verucchio passa nuovamente in vantaggio, sempre grazie ad una gcombinazione tra Michilli e Vertaglia. Pagliarani non anticipa Michilli che infilza la difesa e scarica su Vertaglia, magistrale nel gonfiare la rete con una tiro da applausi (1-2).

Al 44esimo gli ospiti calano il tris. Una disattenzione difensiva permette a Vertaglia di presentarsi a tu per tu con Montagna, trafiggendolo (1-3).

Al 29esimo del secondo tempo l’Athletic sbanda ancora in difesa. Ne approfitta Muccioli veloce nel volare sulla sinistra e servire in area Michilli, che deve solo appoggiare in rete (1-4).