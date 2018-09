Record di pubblico per la motogp a Misano: festa 'tricolore', tre vincitori italiani

Sport

Misano Adriatico

| 18:11 - 09 Settembre 2018

Il sole splendente sulla Repubblica di San Marino e sulla Riviera di Rimini ha illuminato le vittorie di tre italiani in una domenica sensazionale a Misano World Circuit. Andrea Dovizioso in MotoGP, Francesco ‘Pecco’ Bagnaia in Moto2 e Lorenzo Dalla Porta in Moto 3. A far da cornice, uno spettacolo di pubblico che fin dal primo mattino ha preso d’assalto il Marco Simoncelli ed è stato premiato da una giornata memorabile. C’è infatti il record di pubblico per il Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini. 159.120 gli spettatori nel weekend (20.576 venerdì, 41.786 sabato, 96.758 domenica), che si conferma per il terzo anno consecutivo su livelli di straordinario afflusso 158.396 nel 2016, 158.263 nel 2017). Pubblico straordinario anche oggi, nella giornata di gara, il terzo risultato assoluto nella stagione MotoGP dopo Le Mans e Assen.





La migliore premessa per il futuro, che si fonda sul rinnovo pluriennale del contratto fra Dorna e i promotori del Gran Premio.





Si è concluso anche il programma di The Riders’ Land Experience, gli eventi che sul territorio hanno accompagnato e amplificato lo spettacolo delle moto in pista. Anche gli eventi di ieri hanno riscosso grandissimo seguito: a Cattolica con le incredibili evoluzioni dei Daboot, a Rimini con la presentazione in serata di un busto dedicato a Renzo Pasolini e a Misano, dove all’Arena 58 Francesco Cecchini ha vinto il titolo mondiale Flat Track davanti ad una marea di persone in delirio per lo spettacolo offerto.





MotoGP

Andrea Dovizioso stravince la MotoGP al termine di una gara fantastica e gestita con straordinario talento dal campione forlivese. Secondo posto per Marc Marquez, che ha approfittato di una scivolata nel finale di Jorge Lorenzo. Bellissimo podio per Cal Crutchlow.

1° Andrea Dovizioso (Ducati Team)

2° Marc Marquez (Repsol Honda Team)

3° Cal Crutchlow (Lcr Honda Castrol)





Moto2

Vince da dominatore Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, partito in pole position e davanti a tutti sin dall’inizio. Dietro all’italiano rinviene bene Pasini, a lungo secondo, che però alla lunga deve cedere alla rimonta di Oliveira e Schrotter. Il pilota tedesco al suo primo podio in carriera.

1° Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (Sky Racing Team VR46)

2° Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo)

3° Marcel Schrotter (Dynavolt Intact GP)





Moto3

Lorenzo Dalla Porta, 21enne toscano vince al Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini la sua prima gara in Moto3 davanti a Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. E’ stata una gara mozzafiato, segnata da un incidente in avvio innescato da Jaime Masia nel quale sono stati coinvolti diversi protagonisti; poi la caduta ad un giro dalla fine di Marco Bezzecchi mentre era in testa.

Finale emozionante, con Dalla Porta che esce bene dall’ultima curva e in velocità riesce a precedere Martin per un pugno di millesimi (ora in testa al mondiale) e il secondo italiano, Fabio Di Giannantonio.

1° Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing)

2° Jorge Martin (Del Conca Gresini)

3° Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini)





COMMENTO DEI PROMOTORI:“Siamo tutti molto soddisfatti, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini continua a crescere su tutti i fronti e il record di quest’anno è un grande risultato. All’appeal sportivo che attrae audience in tutto il mondo, abbiamo aggiunto ingredienti che sono nel nostro DNA e che ormai si sono perfettamente integrati, garantendo vantaggi diffusi su tutto il territorio. La dimensione della MotoGP a San Marino e sulla Riviera di Rimini è ora quella di un appuntamento di dieci giorni, che attende un’ulteriore spinta promo commerciale perché collocato in un contesto che nessuno al mondo può pareggiare. E’ la sfida del prossimo quinquennio, ognuno di noi può fare un ulteriore scatto in avanti perché si tratta chiaramente di un investimento assai redditizio in termini di immagine e di indotto turistico. E’ una responsabilità condivisa ed uno stimolo entusiasmante”. I promotori del Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini ringraziano tutti coloro che professionalmente e in modo volontario hanno lavorato per il successo di un evento di profilo mondiale. Un plauso particolare alle forze dell’ordine per l’impegno e la professionalità profusi sul territorio in un weekend entusiasmante e molto impegnativo nella gestione del traffico e del servizio d’ordine.





Oltre a tanti campioni del motociclismo, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport sono arrivati a Misano World Circuit: fra gli altri David Trezeguet, Andrea Barzagli, Marco Materazzi, Igor Budan, Diego Falcinelli, Bebe Vio, Marco Bocci, Laura Chiatti, Rodolfo Corsato, Andrea Montovoli, Sabrina Salerno, Luca Seta, Alessandro Cattelan, Federico Quaranta e Nicola Prudente, Massimo Bottura, Kevin Richardson, Biagio Antonacci, Linus, Claudio Cecchetto, Paolo Cevoli, Cesare Cremonini, Giuseppe Giacobazzi.