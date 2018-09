Sindaco di Rimini attacca Forza Nuova: 'esaltati senza vergogna, la loro morale è la violenza'

Attualità

Rimini

| 15:40 - 09 Settembre 2018

Arriva anche il commento del Sindaco di Rimini Andrea Gnassi sul sabato "caldo" per il corteo di Forza Nuova, con apprezzamenti per l'iniziativa di Piazza Tre Martiri dell'Associazione Nazionale Partigiani di Rimini: "Da una parte la comunità che si ritrova in piazza simboleggiando con fiori la democrazia, i suoi valori, la storia di una città che è quella dei tre Martiri, del sangue, la morte, la distruzione causata dal fascismo portatore di morte, dolore, sangue, violenza. Dall'altra un manipolo di esaltati senza vergogna e senza alcuna morale se non quella della violenza, verso le forse dell'ordine e verso Rimini stessa". Duro l'attacco di Gnassi verso il movimento di estrema destra: "Un quadrante di città, che ha momentaneamente impedito a famiglie, attività economiche, cittadini di vivere la propria libertà". Ma, nella nota pubblicata domenica pomeriggio, c'è anche una critica ai gruppi antagonisti che hanno imbrattato di scritte antifasciste, ma anche di slogan contro le forze dell'ordine, i muri del centro storico: "Una città deturpata da scritte che colpendo i muri della città ne colpiscono anche l'anima e i valori".

"Rimini ha reagito, reagisce e reagirà verso l'ondata capeggiata da una Forza Nuova ma che di nuovo non ha nulla e fa leva sull'esaltazione per la violenza che è, prima di tutto, l'effetto di una gigantesca povertà di memoria, di etica, di intelligenza. Bisogna guardare a queste persone non con l'odio con cui essi guardano al resto del mondo, ma con la forza dell'idea democratica", commenta il primo cittadino riminese che ringrazia "tutte le forze politiche sociali, le associazioni, i cittadini che hanno difeso la democrazia con forza e civiltà, le forze dell'ordine tutte, il Questore, il Prefetto, che con organizzazione, determinazione e buon senso hanno lavorato l'intera giornata di sabato gestendola al meglio".