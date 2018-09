Corteo Forza Nuova, l'affondo di Sinistra Italiana: 'Rimini ostaggio della loro propaganda razzista'

Attualità

Rimini

14:48 - 09 Settembre 2018

Continuano ad arrivare le critiche rivolte al corteo di Forza Nuova di sabato pomeriggio. E' Sinistra Italiana, in una nota del coordinatore provinciale sez. di Rimini, Fortunato Stramandinoli, a sottolineare che la città "è stata costretta ad essere ostaggio di un gruppo di neo fascisti che hanno sfilato con i loro slogan e propaganda razzista".

Di seguito la nota

"Ieri pomeriggio una Rimini militarizzata è stata costretta ad essere ostaggio di un gruppo di neo fascisti, quello di Forza Nuova, che hanno sfilato dalla stazione ferroviaria fino al mare con i loro slogan fascisti e la loro propaganda razzista.

Pensiamo che non ci sia più nessuno spazio per minimizzare e sottovalutare i gruppi neo fascisti e crediamo che sia ora di non concedere più alcuno spazio, alcuna agibilità politica a queste organizzazioni. Bisogna smetterla una volta per tutte con la retorica, ridicola e sbagliata, della libertà di espressione, lo diciamo da tempo che queste organizzazioni, dichiaratamente neo fasciste, minano le libertà tutte e non è più tempo per sminuire e sottovalutare. C’è il dato costituzionale che vieta la loro esistenza e c’è soprattutto il dato che riguarda la civiltà di un paese intero che deve, forse ora come non mai, ribadire con forza e chiarezza il suo essere contrario alla malsana propaganda di origine fascista, che veicola odio e razzismo, inciviltà allo stato puro. Bisogna darsi da fare affinché si affermino entrambi gli aspetti; c’è bisogno che da un lato si faccia rispettare il valore costituzionale e le leggi in vigore in materia e dall’altro lato c’è bisogno, con urgenza, che si affronti il problema di una insopportabile involuzione culturale che rischia di catapultarci indietro di decenni, ancora di più di quanto già qualcuno non stia provando a fare. C’è bisogno che le pratiche, l’attivazione anti razzista quotidiana, si rafforzino, c’è bisogno dell’impegno quotidiano di tutte e tutti gli antirazzisti, rafforzando chi è già attivo ogni giorno nel lavoro sociale, rispondendo ai bisogni delle persone e costruendo così sicurezza sociale, perché l’odio e il razzismo non hanno mai portato a nessun tipo di sicurezza; c’è bisogno di affrontare i temi, discutere e ragionare su cosa serve, cosa sono l’antirazzismo e l’antifascismo, oggi. C’è bisogno di tanto impegno da parte di tutte e tutti, ma di una cosa siamo sicuri che non ci sia assolutamente bisogno, continuare a concedere agibilità alle organizzazioni neo fasciste; non è possibile che una città, qualunque essa sia, possa essere ostaggio per un giorno intero di un gruppo di fascisti e della loro propaganda".