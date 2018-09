Il campione della Juventus all'osteria Gambero Sbronzo: Cristiano Ronaldo mania, ma...

Attualità

Misano Adriatico

| 14:37 - 09 Settembre 2018

"Cristiano Ronaldo a Misano per la Motogp", la voce rimbalza tra social e ombrelloni della spiaggia. Il campione portoghese della Juventus in Riviera per assistere al Motomondiale: secondo le voci muovendosi a bordo di un Suv con vetri oscurati. Sabato sera, secondo le voci, Ronaldo si sarebbe fermato all'osteria "Gambero Sbronzo" di Misano. In realtà Ronaldo non sarebbe in Riviera, secondo lo stesso titolare del locale: "Ronaldo è a Montecarlo in questo momento". Sabato però, seduto a un tavolo del locale, c'era un ex grande campione della Juventus, l'attaccante francese David Trezeguet, che non si è sottratto al rito delle foto.