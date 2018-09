FOTO: corteo di 'Non una di meno' contro iniziativa Forza Nuova, 'basta propaganda xenofoba'

Attualità

Rimini

| 13:39 - 09 Settembre 2018

Sabato 8 settembre si è tenuto a Rimini il corteo indetto dalla sezione di Rimini del movimento "Non una di meno". Un'iniziativa per protestare contro analoga iniziativa indetta da Forza Nuova, per richiedere l'espulsione degli immigrati che si rendono protagonisti di reati. Di seguito il commento degli organizzatori.





Ieri 8 settembre in maniera festosa, colorata ed inclusiva abbiamo attraversato la città con volantini, musica ed interventi, portando il nostro dissenso rispetto alla presenza di Forza Nuova. Tanti i volantini distribuiti e i cittadini incontrati che ci hanno portato la loro solidarietà.

Siamo alla fine di un'estate segnata dal fenomeno delle ronde fasciste e da una propaganda xenofoba sempre più intensa su molti fronti. Ci rifiutiamo di essere il pretesto con il quale il fascista giustifica la violenza razzista su altri corpi da lui giudicati subalterni.

Ci ritroviamo per continuare a tenere aperte riflessioni ed iniziative su questi temi, Giovedì 13 Settembre alle ore 19.30 presso il Bar Lento (via Bertola).

Lo stupro non ha linea di colore! Nessuna guerra sociale sui nostri corpi! #antifa #fightracism #autodeterminiamoci