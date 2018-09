FOTO e VIDEO: spettacolo Adriaticoast, a Novafeltria in 450 in sella alla mountain bike

Sport

Novafeltria

| 12:26 - 09 Settembre 2018

Un grande evento sportivo, occasione anche di promozione del territorio. Domenica 9 settembre Novafeltria ha ospitato la 14esima tappa dell'Adriaticoast di Mountain Bike, un appuntamento che ha richiamato circa 450 appassionati, organizzato dall'Asd Valmaracing, con il Gs Montefeltro e in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la Proloco. Dopo il maltempo che ha guastato l'edizione 2017, il sole ha sorriso ai ciclisti che hanno potuto apprezzare i due nuovi percorsi, uno di 24 km con 700 metri di dislivello, l'altro di 40 km con 1450 metri di dislivello. Percorsi ben studiati grazie all'esperienza degli organizzatori, che hanno un passato agonistico e che quindi hanno potuto preparare una gara tecnica, ma senza criticità e pericoli per i partecipanti. In particolare mozzafiato, in quello da 40 km, la discesa dal monte Benedetto, uno scenario spettacolare con sullo sfondo la rocca di Sant'Agata Feltria. Partenza da piazza Vittorio Emanuele, a Novafeltria, poi gara tra i sentiersi immersi nello splendido scenario dell'Alta Valmarecchia. Le piogge dei giorni scorsi hanno inoltre allentato il terreno dei percorsi al punto giusto, per garantire il massimo divertimento ai partecipanti. Emozionato il Presidente della Valmaracing Davide Soli: "l'impegno è stato alto per rendere al meglio questa manifestazione. Grazie anche al Comune e alla Pro Loco per il supporto". Grande soddisfazione per il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini: "Il turismo sportivo ha un ruolo fondamentale nella promozione dell'Alta Valmarecchia".





Nella foto 3 della gallery il punto di ristoro di Monte Benedetto - il tratto a maggior altitudine della gara - e gli organizzatori, tra i quali Loris Giannini, Luca Poggioli (responsabile tracciatura percorso) e l'ex ciclista professionista Marco Magnani.