Moto 3, Misano non porta bene ai riminesi: cadute per Bezzecchi, Bastianini e Bulega

Sport

Misano Adriatico

| 12:01 - 09 Settembre 2018

A Misano in Moto3 trionfa un pilota italiano, ma è una giornata nera per i centuari riminesi. Il più veloce al traguardo è il toscano Lorenzo Dalla Porta, che conquista la sua prima vittoria, precedendo al traguardo Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Martin è il nuovo leader della classifica mondiale, a +8 su Marco Bezzecchi: il pilota riminese è finito nella ghiaia al penultimo giro, dopo aver perso il controllo della sua Ktm. In una carambola iniziale sono invece finiti fuori gara Bastianini e Bulega.