Incidente nella pista di motocross di Novafeltria, ferito il centauro: interviene l'elisoccorso

Novafeltria

| 11:03 - 09 Settembre 2018

Attimi di apprensione, intorno alle 18 di sabato, per un 60enne di Poggio Torriana. L'uomo è rimasto ferito in un incidente avvenuto sulla pista di motocross in località Cantina, nel comune di Novafeltria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118, che hanno stabilizzato il ferito per spostarlo nella zona in cui era atterrata l'eliambulanza. Un intervento reso complicato dalla zona impervia in cui è avvenuto. Il 60enne è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena.



