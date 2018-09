Aumentano i turisti, ma i riminesi sono sempre più poveri. L'accusa della Lega Nord

Attualità

| 08:05 - 09 Settembre 2018

L'estate meteorologica è alle porte, ma sono ancora diversi i turisti che hanno scelto di trascorrere un periodo di soggiorno in Riviera. Tuttavia i dati sulla stagione turistica non devono fare esultare, secondo il Segretario Provinciale della Lega Nord Bruno Galli. Secondo i dati dell'osservatorio di Unioncamere, il riminese ha fatto registrare un 1,5% di arrivi, la città di Rimini +1,4%. "Numeri certamente da verificare e che stridono con quelli che emergono da un report che invece la dice lunga sulla condizione in cui versano le tasche di noi riminesi", spiega Bruno Galli, che cita un altro report: "Secondo l’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro, il valore medio degli stipendi dei riminesi è al70esimo posto in Italia: 1.258 € mensili, addirittura 29 in meno del 2016! Nel nostro territorio il 27 del mese arrivano gli stipendi più bassi dell’Emilia Romagna. Persino inferiori a quelli medi italiani, che sono di 1.324 euro". Galli la definisce una "Caporetto" economica che trova pure una ragione in turismo e servizi, visto che la percentuale di contratti non standard, stagionali e altro, è oltre 42% rispetto al 35,8% italiano. "Il tasso di disoccupazione, poi, è al 10,2%. Meglio del dato nazionale ma peggio di tutte le altre province della regione. I giovani sono quelli che se la passano peggio. Non lavora il 30,6% e un quarto dei riminesi tra i 15 e i 29 anni (25,4%) è inattivo, non studia e non frequenta corsi di formazione", prosegue il Segretario Galli. In definitiva, per il Carroccio, i turisti aumentano, ma le tasche dei riminesi si svuotano. Il settore turismo non produce quindi un guadagno per il teritorio, questo perché probabilmente il turista spende di meno. Secondo Galli, serve un innovazione della filiera turistica, verificare se "collegamenti e infrastrutture sono all’altezza del mercato delle destinazioni turistiche italiane e internazionali", serve "una politica nuova e di cambiamento".