L'ex pastificio Ghigi cerca ancora un nuovo proprietario: nuova asta a dicembre, scende il prezzo

Attualità

Rimini

| 07:39 - 09 Settembre 2018

Come riporta il Corriere di Romagna, è ancora andata a vuoto l'asta per la cessione della struttura che una volta ospitava il pastificio Ghigi, circa 30.000 mq sulla Consolare Rimini-San Marino. Anche la seconda asta giudiziaria, a luglio, è andata deserta, nonostante il prezzo fosse sceso a 4.800.000 euro, con rilanci minimi fissati a 128.000 euro. La situazione dovrebbe però mutare nei prossimi mesi. A dicembre il prezzo base scenderà a circa 3.600.000 euro e al terzo tentativo potrebbero affacciarsi alcuni acquirenti interessati. Il delegato per il compimento delle operazioni di cessione dell'immobile infatti ha parlato di potenziali acquirenti che hanno effettuato visite alla struttura, chiusa dal 2005, senza contare la possibile partecipazione all'asta di persone che hanno preferito non svelare le proprie carte subito.