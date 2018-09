Basket C Silver, i Titans ko nel primo scrimmage in casa dell'Artusiana: 83-63

Sport

Repubblica San Marino

| 22:09 - 08 Settembre 2018

Primo test, primo scrimmage per la Pallacanestro Titano versione 2018/2019. Si giocava a Forlimpopoli, in casa dell’Artusiana, promossa in C Silver qualche mese fa dopo un campionato di livello eccellente in D nel 2017/2018. Squadra rodata, pronta, con buone qualità.

Avvio di match un po’ traumatico, con un paio di blackout, di luce spenta. Uno in fase di prepartita e uno dopo qualche minuto di gioco sul 7-5. Al di là di questi momenti è stata partita intensa, indicativa di pregi e difetti di questo momento della stagione. Come di consueto, punteggio azzerato al termine di ogni quarto e quattro periodi giocati, con i Titans e l’Artusiana a battagliare in equilibrio per tre periodi (due vinti dai locali, uno da Macina e compagni) e con il terzo quarto nettamente favorevole a Forlimpopoli.

Punteggio alto nel primo periodo, con l’Artusiana meglio nella prima parte e i Titans nella seconda. Nel secondo quarto le difese hanno la meglio, con i ragazzi con una percentuale ai liberi non perfetta. Nel terzo quarto ampie rotazioni per San Marino, con Forlimpopoli a piazzare un break e con la Pallacanestro Titano a rintuzzare nella seconda parte del quarto muovendo bene la palla. Il quarto periodo, infine, è vinto dai titani grazie a un eccellente approccio difensivo.

ARTUSIANA FORLIMPOPOLI-PALLACANESTRO TITANO 83-63

Parziali: 28-23, 18-16, 28-11, 9-13.

Tabellino Pall. Titano: Macina 12, A. Buo 10, Cambrini 6, Ugolini 4, Zanotti 7, Padovano 5, Felici 12, Giovannini, Semprini 2, Palmieri 5, Botteghi, Fiorani. All.: Padovano.