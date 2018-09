Basket C Gold, RBR devastante nella prima uascita al Flaminio contro Montecchio: 82-45

Sport

Rimini

| 21:34 - 08 Settembre 2018

Schiacciante vittoria di RBR (senza Francesco Bedetti fermo a scopo precauzionale) nella sua prima uscita stagionale davanti al pubblico del Flaminio (circa 150 persone) con un'ottima prestazione corale contro la Pol. Arena Montecchio (avversaria in regular season). Il risultato "finale" - se così possiamo chiamarlo, dato che in amichevole lo score viene azzerato ad ogni quarto - recita un 82-45 (parziali 20-12, 27-11, 19-6, 16-16) che evidenzia la crescita di condizione della squadra.

Prossimo appuntamento mercoledì 12 settembre ore 19.30 al Multieventi di San Marino contro Gaetano Scirea Forlì ( avversari anche in campionato)

Nel primo quarto RBR si affida principalmente al fisico di Giorgio Broglia che si fa sentire sotto le planche ed alle folate in area di Luca Bedetti. Ottimo anche Nicolam Picio Bianchi che contribuisce col tiro da tre punti; Montecchio cerca di contenere le perdite col solo Alessio Negri.

RBR cambia marcia nei quarti centrali della partita con un parzialone di 46-17 dove entrano in gioco un eccellente Yuri Ramilli, l'uomo delle triple Luca Pesaresi e l'energia di Christopher Dini e capitan Alberto Saponi. Nel secondo tempo la partita comincia a calare di ritmo, ma questo non compromette la concentrazione dei ragazzi di coach Massimo Bernardi. Anche se... Nell'ultimo quarto un comprensibile calo fisiologico di RBR permette a Montecchio di condurre prima del recupero finale dei biancorossi.

TABELLINO RBR: Bedetti L. 8, Ramilli 10, Vandi n.e., Chiari 2, Rivali, Pesaresi 14, Broglia 12, Saponi 9, Guziur 3, Cancelli n.e., Dini 10, Bianchi 12. All. Bernardi, Brugè.