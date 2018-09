Calcio D, in Coppa Italia la Savignanese stende il Mezzolara 2-0 e passa il turno. Domenica 16 è campionato

Sport

Savignano sul rubicone

| 21:23 - 08 Settembre 2018

Savignanese: Pazzini, Giacobbi, Vandi, Brighi (12' st Turci) , Succi, Gregorio (44' st Giuia) , Gasperoni (21' st Tamagnini) , Manuzzi R.( 34' st Guidi), Peluso (40' st Gori), Manuzzi F., Brigliadori. A disp. Forastieri, Cimatti, Battistini, Dall'Ara. All. Farneti

Mezzolara: Malagoli, Pelliconi (20' st Ferrari) , Chmangui, Dall'Osso (20' st Pappaianni) , Mutti, Lo Russo, Nicoli (29' st Tomatis) , Menarini (37' pt Bolelli) , Grazhdani, Mezzetti, Kharmoud (29' st Bertetti) . A disp. Di Berardino, Rigon, Sala, Pressato. All. Togni

Arbitro: Bertuzzi di Piacenza, assistenti Pedroni di Schio e Paggioli di Legnago

Reti: al 10' st F. Manuzzi, al 36' st Peluso (rigore)

Note: Ammoniti: Pelliconi, Kharmoud, Mutti



Trentaduesimi di Coppa Italia serie D. Nei turni precedenti la Savignanese ha eliminato Classe e Cesena, il Mezzolara ha sconfitto Modena e Fiorenzuola. Alcune defezioni in entrambe le formazioni: nella Savignanese significativa l'assenza dell'attaccante Longobardi. La matricola Savignanese passa il turno anche contro il Mezzolara con due reti messe a segno nella ripresa. Nel primo tempo al 10' batte una punizione la Savignanese, Malagoli esce con i piedi su Peluso al limite dell'area. Al 16' conclusione di Riccardo Manuzzi, palla fuori dallo specchio della porta. Al 18' stessa sorte con un tiro di Mezzetti. Al 19' Peluso viene fermato in dubbio fuorigioco. Al 20' ci prova Grazhdani ma Pazzini para. Al 25' bella fuga di Peluso ma la sua conclusione termina sull'esterno della rete. Al 32' cross di Nicoli, Grazhdani al momento del tiro viene anticipato in corner da Vandi. Al 33' azione in contropiede della Savignanese con Peluso che serve Brigliadori, tiro finale da otttima posizione e Malagoli devia in calcio d'angolo. Al 42' Pazzini blocca una conclusione di Mezzetti.

Al 10' Savignanese in vantaggio. Azione in contropiede con Brigliadori, palla a Peluso e poi a Francesco Manuzzi che batte Malagoli con un tiro all'incrocio. Al 25' la difesa del Mezzolara con Malagoli pasticcia, il portiere esce fuori area con i piedi ma Brigliadori a porta vuota non approfitta, tiro ribattuto. Al 32' incursione in area di Vandi, palla pericolosa sotto porta, nessun compagno approfitta e la difesa bolognese libera il pericolo. Al 36' atterrato Tamagnini in area, rigore e Peluso realizza alla destra di Malagoli. Al 43' Tamagnini per Manuzzi F. , tiro addosso al portiere. Domenica 16 debutto in campionato nel derby contro il Santarcangelo.