Cadavere nel canale a San Giovanni in Marignano, mercoledì verrà eseguita autopsia

San Giovanni in Marignano

| 21:16 - 08 Settembre 2018

Verrà eseguita mercoledì l'autopsia sul cadavere, in avanzato stato di decomposizione, trovato nel pomeriggio di venerdì 7 settembre a San Giovanni in Marignano. L'esame, disposto dal sostituto procuratore Paolo Gengarelli, servirà a capire la causa del decesso e a definire l'identità. Sulle prime non è stato possibile infatti stabilire la causa della morte, né il sesso del cadavere. Il corpo era in un canale di scolo. È stato l'odore ad attirare l'attenzione di alcuni passanti che poi hanno chiamato i Carabinieri.