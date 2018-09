Calcio C, Rimini sottotono contro il Classe: 2-2 in rimonta. Berlini e Cinquetti ricordano l'amico Galdiolo

Sport

Rimini

| 20:40 - 08 Settembre 2018

RIMINI (3-4-1-2): Scotti (1′ st Nava); Venturini (1′ st Brighi), Ferrani, Petti (25′ st Cavallari); Bandini (17′ st Busce’), Montanari (25′ st Danso), Variola (17′ st Badje), Simoncelli (17′ st Viti); Candido (1′ st Cicarevic); Volpe (1′ st Buonaventura), Arlotti (17′ st Cecconi). A disp.: Serafini, Serafino, Battistini. All.: Righetti.

CLASSE (4-3-3): Bovo (17′ st Palermo); Okonkowo (1′ st Valenza), Sedioli, Caidi, Ferri (41′ st Meoni); De Rose (33′ st Massa), Ceroni (12′ st Fiaschini), Centonze (1′ st Felli); Fabbri (17′ st Ricci Frabattista), Dall’Agata (1′ st Arrondini) Montemaggi (1′ st Noschese). All.: Evangelisti.

ARBITRO: Camplone di Pescara.

RETI: 26′ pt Volpe, 34′ pt Dall’Agata, 36′ pt De Rose (rig.), 45′ st Cicarevic.

NOTE: spettatori 350 circa. Angoli 8-1.

E’ terminata con un pareggio per 2-2 e in rimonta l’amichevole che sabato pomeriggio il Rimini di mister Luca Righetti ha disputato al “Romeo Neri” con il Classe, formazione militante nel campionato di serie D (neopromossa col bomber Riccardo Innocenti a riposo). Più ombre che luci (buone le prestazioni di Candido e Volpe) nella prestazione della squadra biancorossa che ha agguantato il pareggio in extremis. Biancorossi in vantaggio al 26′ con Volpe che, pescato in area da Candido, si aggiusta la sfera e con un destro a giro supera Bovo. Il pareggio ospite al 34′ con Dall’Agata che sfrutta al meglio un cross dalla sinistra e appostato sul secondo palo batte Scotti. Due minuti più tardi i ravennati ribaltano il parziale con De Rose che dal dischetto trasforma un penalty concesso dopo un contrasto in area tra Ferrani e Dall’Agata. In chiusura di gara il Rimini impatta con Cicarevic che sfrutta al meglio una combinazione Viti-Buonaventura e batte l’estremo difensore.