Calcio, si è spento Giancarlo Galdiolo, arcigno difensore viola: era stato allenatore del Rimini

Sport

Rimini

| 16:28 - 08 Settembre 2018

Lutto del mondo del calcio: si è spento all'età di 69 anni Giancarlo Galdiolo, ex difensore che militò nella Fiorentina per dieci anni, dal 1970 al 1980, e nella Sampdoria tra il 1980 e il 1982. Era stato anche allenatore del Rimini Calcio nella stagione 1987 – 1988. “Dopo una lunga malattia durata più di 8 anni ci lascia un altro campion ! Fai buon viaggio papà e vai a far compagnia alla Betta , alla nonna e all’Elisa”, queste le parole con cui il figlio Alessandro ha dato il triste annuncio su Facebook. Galdiolo era affetto da tempo da una rara e inesorabile forma di demenza fronto temporale. Lascia la moglie e i tre figli Alessandro, Alberto e Eleonora.

Con grande dolore, la redazione di Altarimini.it si stringe attorno alla famiglia Galdiolo.