Al Misano World Circuit una cena ‘singolare’: special guest Massimo Bottura e i piloti della moto italiana

| 15:52 - 08 Settembre 2018

L’hospitality del Ducati Team ha ospitato una cena speciale: commensali l’ambasciatore della cucina emiliano romagnola nel mondo (Massimo Bottura), i piloti della moto italiana per antonomasia impegnata nella competizione più seguita al mondo (Ducati e la MotoGP) e i piatti stellati, a base di prodotti DOP e IGP dell’Emilia Romagna, di un promettente chef emiliano romagnolo (Alberto Faccani, Ristorante Magnolia 2 stelle Michelin).

Sono gli ingredienti di “Emilia Romagna, Slow Food & Fast Motorcycles”, l’evento dedicato alla stampa italiana e tedesca di lifestyle per valorizzare la Motor e Food Valley regionali, promosso da Apt Servizi Emilia Romagna in collaborazione con Ducati, in occasione del Gran Premio OCTO di San Marino e Riviera di Rimini di MotoGP ospitato al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” (7-9 settembre).

Venerdì 7 settembre l’hospitality del Ducati Team è stata teatro di una cena esclusiva alla presenza di una quindicina di direttori e caporedattori che prima di sedersi a tavola hanno potuto respirare dal vivo l’atmosfera della MotoGP, visitando il garage Ducati e incontrando i piloti del team Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Michele Pirro. Un divertente fuori programma ha caratterizzato il momento dell’aperitivo sulla terrazza dell’hospitality: l’arrivo, in sella a due fiammanti Ducati Panigale V4S (prima moto prodotta in serie dalla casa bolognese ad essere equipaggiata con un motore 4 cilindri, strettamente derivato dal Desmosedici della MotoGP), direttamente da Borgo Panigale, dell’AD di Ducati Claudio Domenicali e di Massimo Bottura, che si sono poi seduti a tavola con i giornalisti.

Presenti alla serata anche il Presidente di Apt Servizi Emilia Romagna, Davide Cassani, il Presidente della Destinazione Romagna, Andrea Gnassi, oltre ai responsabili del Ducati Team MotoGP e ai responsabili del Misano World Circuit. L’evento proseguirà sabato 8 dicembre, con un tour dei giornalisti ospiti nell’entroterra riminese, tra degustazioni in aziende vinicole e tappe nei borghi della Valmarecchia, e la visita in serata del centro storico di Rimini con cena a base di piatti della tradizione marinara. Domenica gli ospiti assisteranno al Gran Premio OCTO di San Marino e Riviera di Rimini di MotoGP per poi fare rientro a Milano e in Germania.