Santarcangelo, proseguono lavori al ponticello di via Savina: modifiche alla viabilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:47 - 08 Settembre 2018

Proseguono i lavori per il rifacimento del ponticello sul canale consortile “Oriale Sarzano” in via Savina. Dopo la realizzazione delle fondamenta in cemento armato ultimate a fine luglio, da lunedì 10 settembre prenderà avvio la ricostruzione del ponte con i parapetti in muratura e ferro. Di conseguenza, fino al 26 novembre e comunque fino al termine dei lavori, il traffico veicolare e pedonale sarà bloccato in prossimità del civico 1841 di via Savina.

Sia i residenti che i mezzi di soccorso potranno accedere ai tratti di via Savina interrotti dal cantiere seguendo percorsi alternativi: da via Marecchiese e da via Casadei sarà possibile raggiungere i numeri civici di via Savina dal 2338 al 1914, mentre percorrendo la strada provinciale Trasversale Marecchia e le vie Di Mezzo, Gualdo, Sarzana e Pradazzi sarà possibile raggiungere i numeri civici dal 56 al 1841.