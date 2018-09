La celebre corsa di 24 ore in mountain bike torna a Bellaria: aperte le iscrizioni

Sport

Bellaria Igea Marina

| 13:18 - 08 Settembre 2018

Da venerdì 21 a domenica 23 settembre, torna a Bellaria Igea Marina “I love Uso”, manifestazione sportiva promossa da A.s.d. Mareterra Bike Team, in collaborazione con le realtà del territorio che si occupano di due ruote e con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina. Imperdibile per tutti gli appassionati, la celebre corsa in mountain bike della durata di ventiquattro ore, dal titolo “BIM 24h Mtb”; grande attesa anche per la BIM 6h Mtb, nata come versione “short” della gara ed in costante crescita per competitività e numero di iscritti.

Gli ingredienti della kermesse saranno quelli che ne hanno decretato il successo negli scorsi anni. L’appuntamento, infatti, nasce dalla volontà di celebrare la mountain bike, affiancando alla passione per questo sport altre attività ispirate al benessere, iniziative rivolte ai più piccoli e l’apprezzatissima “Uso night walking”, la passeggiata serale lungo il fiume Uso che, di fatto, aprirà la manifestazione venerdì 21 settembre.

Per quanto concerne le due competizioni, sia la ’24 ore’ che la ‘6 ore’ partiranno dalla spiaggia (zona porto canale), alle 12.00 di sabato 22 settembre: le iscrizioni sono già aperte e saranno effettuabili fino al giorno delle competizioni esclusivamente online sul sito www.bim24hmtb.it.

Anche quest’anno, il quartier generale della manifestazione sarà l’”I love Uso Village”, che verrà allestito in via Fornace e che accoglierà tanti appuntamenti ed iniziative collaterali alla corsa: i corsi di avvicinamento rivolti ai bambini nella giornata di domenica, le serate di musica live con i Roxy Bar, tribute band di Vasco Rossi, e la cover band dance Oxxxa, ma anche stand gastronomici che si preannunciano ricchissimi.