Basket C Gold, giallo nella telenovela Crabs-RBR. Slitta il calendario atteso per oggi

Sport

Rimini

| 12:34 - 08 Settembre 2018

Giallo nell’affare Crabs-RBR. Sabato mattina, nella riunione organizzativa a Bologna dei club di serie C Gold (Crabs assenti), è stato comunicato che è arrivata una telefonata ai vertici federali che annunciava il ripensamento del club di Luciano Capicchioni per quanto riguarda la rinuncia al campionato comunicata alla Fip. Non è stato chiarito chi abbia fatto questa telefonata. I Crabs, per bocca del presidente Domenico Zampolini negano ogni contatto. Pertanto il calendario preparato a 14 squadre è stato congelato in attesa di verificare la situazione: sarà disponibile entro venerdì (nessuna wild card è stata concessa come pareva in un certo momento al nuovo club di San Lazzaro che avrebbe assunto il nome di ASD Lepida). RBR ribadisce di aver ha firmato un accordo coi Crabs che rinuncia alla serie C Gold col marchio del Granchi sulla canotte RBR. I Crabs altrettanto: Zampolini ribadisce che lo scenario non è cambiato. I Crabs hanno rinunciato alla serie C Gold. Resta la domanda: chi ha chiamato la Fip regionale? Mistero. Alla prossima puntata.