Basket C Silver, CNO Santarcangelo in palla nello scrimmage di Pesaro

| 09:00 - 08 Settembre 2018

Nella palestra di Baia Flaminia di Pesaro, a pochi metri dalla spiaggia mentre fuori lampi e fulmini illuminavano la serata, Angels e Pisaurum si sono affrontati in un match amichevole terminato sul punteggio di 72 a 71 per i santarcangiolesi.

Primo quarto con gli Angels sempre avanti grazie alle buone conclusioni di Fornaciari da fuori, e Zannoni a punire gli avversari in transizione. Nel finale di quarto Pisaurum rientra e si chiude sul 23 a 20 per gli ospiti.

Il secondo quarto gode di un sostanziale equilibrio e con diverse palle parse da entrambe le parti. E' solo sul finire di quarto con un tiro da 8 metri che Pisaurum torna sotto e così si conclude il quarto con gli Angels avanti di un punto. La musica non cambia neanche nel terzo e quarto quarto quando complice la stanchezza inevitabilmente scendono anche le percentuali.

Il terzo parziale vede vittoriosi i pesaresi per 17 a 15 mentre il quarto quarto è a favore degli Angels per 16 a 14. Infine si è giocato un ulteriore quarto di 10 minuti senza fermare il cronometro con in campo anche i ragazzi del 2002 che si è concluso sul 13 a 8 per Pisaurum . Nel complesso è stato un buon test che ha fatto vedere intensità e tanta voglia di applicarsi . Prossimo impegno mercoledì 12 alle 20:00 al Pala Sgr contro Riccione.