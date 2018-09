Dalla Mostra del Cinema di Venezia a Riccione: ‘Sulla mia pelle’, al Cinepalace la storia di Stefano Cucchi raccontata dalla sorella Ilaria

Eventi

Riccione

| 08:52 - 08 Settembre 2018

Ha avuto grande successo alla 75ª edizione della Mostra del cinema di Venezia, e, a pochi giorni dalla presentazione alla kermesse, esce nelle sale l’acclamatissimo Sulla mia pelle che racconta, utilizzando gli atti giudiziari, l’uccisione di Stefano Cucchi, il geometra romano morto dopo un arresto a Roma nell’ottobre del 2009.

L’associazione DIG, Riccione Teatro e Giometti Cinema, con il patrocinio del Comune di Riccione, presentano una due giorni evento dedicata al valore civile e sociale della pellicola: “spero che il cinema possa essere uno strumento per fare informazione, per riflettere e per ricercare la verità”, ha commentato il protagonista del film, Alessandro Borghi (Non essere cattivo, Suburra) che sarà presente a Riccione giovedì 13 settembre insieme al regista, Alessio Cremonini, impegnato in una conversazione pubblica condotta da Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro.

Prezioso e atteso, sabato 15 dicembre, l’incontro con la sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, simbolo di denuncia di tante storie di violenza che stentano a trovare giustizia e impegnata nella diffusione di una coscienza civica collettiva. A intervistarla a conclusione della proiezione del film sarà Giulia Penta, giovane riccionese, studentessa di giornalismo, da sempre nel team dell’associazione DIG.

Giovedì 13 settembre ore 20:30

Ingresso € 8,50 – ridotti € 6,20

Sabato 15 settembre ore 20:30

Ingresso € 8,50 – ridotti € 6,20

Sulla mia pelle a Riccione - Il racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi un progetto a cura di DIG | Documentari Inchieste Giornalismi, Riccione Teatro, Giometti Cinema con il patrocinio del Comune di Riccione.