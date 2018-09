Calcio, rinviata le decisione sui ripescaggi in B: sabato niente calendario di C. Slitta il campionato?

Sport

Rimini

| 20:13 - 07 Settembre 2018

Siamo alle comiche. E' stata infatti rinviata all'inizio della prossima settimana la promulgazione della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI relativa all'eventuale ripristino del campionato di Serie B a 22, e di conseguenza anche di quella relativa ai criteri per i ripescaggi. Rinviata, a questo punto, anche la presentazione del calendario di C prevista per sabato.

La LegaPro in un comunicato dice che "preso atto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni che slitta alla prossima settimana, suo malgrado, si vede costretta a rimandare i calendari. Seguiranno comunicazioni sulla nuova data nei prossimi giorni".

Probabilmente slitterà ancora l'inizio del campionato, programmato per il 15 settembre: impensabile organizzare le trasferte delle società in così poco tempo. Guardiamo il lato positivo, ammesso che sia possibile: ci sarà il tempo utile per sistemare nella maniera migliore il terreno di gioco del Romeo Neri.

Intanto sabato alle ore 18 il Rimini giocherà la sua prima amichevole stagionale allo stadio Romeo Neri contro il Classe. Il biglietto d’ingresso costa cinque euro in tutti i settori, tranne nei distinti che in questa occasione resteranno chiusi. Per gli under 14 ingresso a un euro.