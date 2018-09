Orrore a San Giovanni, dalla vegetazione spunta un cadavere in stato di decomposizione

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 18:46 - 07 Settembre 2018

Un cadavere in stato di decomposizione è stato ritrovato a San Giovanni in Marignano (nella foto il luogo del ritrovamento). Intorno alle 16 di venerdì alcuni passanti hanno dato l'allarme in località Montalbano, scoprendo il cadavere, tra la vegetazione, a causa dell'acre odore che emanava. La salma era tanto decomposta che è stato impossibile, di primo acchito, verificare se si trattasse di un uomo o di una donna. Il decesso risale a qualche mese fa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.