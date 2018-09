Da lunedì riesplode l'estate: picchi di 32 gradi anche nel riminese

Attualità

Rimini

| 16:02 - 07 Settembre 2018

Picchi di oltre 30-32 gradi al Nord, Toscana, Umbria e Lazio; valori attesi anche nelle pianure interne del riminese, meno sulla costa, dove comunque ci sarà ugualmente un contesto termico estivo. Da lunedì le temperature torneranno a salire su valori di piena estate, anche se le notti saranno sempre 'fresche'. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, la prossima settimana "l'anticiclone sub-tropicale ingloberà l'Italia in una bolla d'aria calda e stabile, con tempo soleggiato".

Pierluigi Randi, di Emilia Romagna Meteo conferma: per tutta la regione sarà una settimana "caratterizzata da tempo molto stabile con caratteristiche del tutto estive e cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero periodo; dati gli alti valori di geopotenziale in quota previsti e l’annessa sub-sidenza, mancheranno anche i tipici annuvolamenti pomeridiani su fascia appenninica, salvo forse a termine periodo". Le temperature saranno di tre gradi\tre gradi e mezzo sopra la media di riferimento (1981-2010), con valori massimi nuovamente sopra i 30°C o anche oltre nelle pianure interne. In particolare a metà settimana le anomalie potranno raggiungere i 4°C sui valori medi, anche oltre, in riferimento alle temperature massime.

Solo nel fine settimana del 16 settembre potrebbe tornare qualche temporale nelle zone appenniniche.