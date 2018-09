Il viaggio dei blogger sarà raccontato on-line: tappa del progetto anche Rimini

Turismo

Rimini

| 14:16 - 07 Settembre 2018

Destinazione Romagna farà parte del nuovo progetto di promozione turistica on line 'EuroCultureTrip 2018', nato dalla collaborazione tra Apt Servizi Emilia-Romagna, in avvio quest'anno con il Patronato del turismo della Costa Brava e la regione austriaca della Stiria, volto a creare un itinerario di viaggio unico tra Rimini, Ferrara, Ravenna, Girona e Graz. Tra settembre e ottobre, a partire dal 9 di questo mese, tre top travel blogger e un videomaker andranno alla scoperta dei tre territori partners per creare racconti di viaggio digitali. Sono Frederique Henrotin, Janet Newenham e Nina Soentgerath. Il blog-trip, che si snoderà lungo un'immaginaria culture-route con l'obiettivo di creare un secondo nuovo prodotto turistico dedicato a famiglie, foodies e turisti attivi, coinvolgerà anche il videomaker Emiliano Bechi Gabrielli. Nelle quattro giornate di permanenza in Romagna, i blogger partiranno dal centro storico di Rimini con i suoi simboli d'epoca romana, rinascimentale e Liberty per poi spostarsi nei borghi di Santarcangelo e Verucchio. Il loro viaggio attraverso la Destinazione Romagna prosegue alla scoperta dei tesori artistici di Ravenna, con visite alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia, alla Tomba di Dante e all'antico Chiostro di San Francesco e tappe alla Biblioteca Classense, al Mar, e ad un laboratorio d'arte musiva. E infine Ferrara, in concomitanza del Festival delle Mongolfiere. In ognuna delle tre città d'arte gli influencers avranno anche l'opportunità di gustare la cucina tipica tra osterie storiche e piatti della tradizione. EuroCultureTrip proseguirà poi in Costa Brava e si concluderà a Graz, in Austria. L'intero itinerario attraverso le tre mete turistiche sarà documentato sui singoli canali social dei travel influencers nelle rispettive lingue d'origine.