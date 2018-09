Arriva a Bellaria la raccolta rifiuti porta a porta nel forese e zona extraurbana

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:11 - 07 Settembre 2018

Bellaria Igea Marina si accinge, con l’intento di potenziare le proprie prestazioni ambientali ed il rispetto dell’ambiente, a modificare il sistema di raccolta rifiuti nella zona extra urbana e del forese. Dal mese di ottobre, infatti, le utenze domestiche residenti in questa porzione di territorio saranno servite dal sistema di raccolta “porta a porta” per il rifiuto indifferenziato e per l’organico, mentre carta, plastica, lattine e vetro continueranno a essere raccolti con i contenitori stradali: una modalità “mista” che intende migliorare il decoro cittadino e la qualità della raccolta differenziata.

In vista di questi cambiamenti, la società Hera e l’Amministrazione Comunale hanno organizzato un incontro pubblico rivolto ai residenti dei quartieri Bellaria Monte e Bordonchio, per spiegare il nuovo sistema di raccolta domiciliare e illustrare modalità e tempi di passaggio al nuovo servizio: appuntamento fissato mercoledì 12 settembre, alle 18.30 presso la residenza comunale di piazza del Popolo.

Dopo questo primo incontro, si avvierà una fase in cui sarà la stessa Hera a contattare i cittadini e a recarsi presso le famiglie coinvolte per consegnare i bidoncini per la raccolta e il relativo kit informativo; la raccolta differenziata domiciliare per il rifiuto indifferenziato e per l’organico sarà poi attivata nei due quartieri a partire da lunedì 1^ ottobre.