Padulli in festa, tre sere tra musica, dj set e barzellette al motto di 'Tin Bota'

Eventi

Rimini

| 12:55 - 07 Settembre 2018

Parte venerdì alle 19 l'edizione 2018 di "Padulli in festa", evento giunto alla terza edizione promosso dall'associazione "Padulli insieme". Spiegano gli organizzatori: "il nome della nostra associazione è una suggestione, un manifesto, un filo sottile che vuole unire – concettualmente ancor prima che fisicamente – un quartiere complesso, geograficamente strategico, a cui l'etichetta di periferia comincia ad andare sempre più stretta". Allo stesso modo gli abitanti di questa zona di Rimini non ci stanno "a restare compressi e schiacciati tra la Marecchiese e la Statale 16", ma vogliono ancora una volta dare un segnale, con questa festa popolare, del loro pieno inserimento nel tessuto sociale ed economico: musica, enogastronomia, artigianato, per rivolgersi a un pubblico trasversale, fatto di giovani, famiglie e anziani, al motto di "Tin Bota!".





VENERDI’ 7 SETTEMBRE:

19.00 – 21.00 Revival Rock by Opera d'autore

21.00 – 23.00 Tributo a Vasco Rossi by Roby Blasco

23.00 – 00.00 Dj set Rock by Dj Marco Santi

00.00 – 01.00 Dj set Baracca by Dj Tamaury





SABATO 8 SETTEMBRE:

19.00 – 21.00 Afro Music dj Set by Dj Berto

21.00 – 23.00 Samba Reggae by Saraxè Quartet

23.00 – 01.00 Afro Music dj Set by Dj Ghigo





DOMENICA 9 SETTEMBRE:

19.00 – 21.00 Scuola di ballo Indanza Show

21.00 – 21.30 Barzellette con Nevio Bedin

21.30 – 00.00 Musica Folk by 3+