Sabato in Piazza tre Martiri a Rimini 'Il fiore del partigiano', flash mob contro il fascismo

Attualità

Rimini

| 12:45 - 07 Settembre 2018

Sabato pomeriggio gli attivisti di Forza Nuova si mobiliteranno per un corteo a Rimini, chiedendo l'espulsione degli stranieri che si rendono responsabili di reati. Sempre sabato, in risposta, l'Associazione Nazionale Partigiani di Rimini organizza un presidio alle 16 in piazza Tre Martiri: "Il fiore del partigiano", nelle intenzioni degli organizzatori, si preannuncia come una "festa antifascista", dove i presenti porteranno un fiore, una risposta "agli squadristi", spiegano i promotori. Un flashmob colorato e con balli in una data significativa: "L'8 settembre 1943 sancisce la nascita della Resistenza e la fine della dittatura fascista", si legge in una nota dell'Anpi.