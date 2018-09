Rombano i motori della MotoGP, le sagre dell'entroterra, musica e cultura: ecco cosa fare questo week-end

Eventi

Rimini

| 12:27 - 07 Settembre 2018

Rombano i motori della MotoGP per un week-end a tutto gas: tanti gli eventi collaterali nella "Terra di motori", la Motor Valley, ma tanto altro c’è da scoprire a Rimini e provincia, tra sagre, musica, sport e cultura. Se volete organizzarvi, vi diamo qualche spunto per trascorrere al meglio il finesettimana.





MOTOGP ED EVENTI COLLATERALI





Il motociclismo mondiale ritorna nella terra dei piloti e dei motori con il Gran Premio OCTO San Marino e Riviera di Rimini. Qui convivono numerosi ingredienti: l’atmosfera del circuito e lo spettacolo delle gare nelle quali sono protagonisti tanti campioni nati e cresciuti su questo territorio, i tanti eventi collaterali della "Terra di motori", la Motor Valley che lungo la via Emilia associa marchi e campioni, circuiti ed eventi che hanno fatto la storia del motomondiale. Alla gara si affianca il ricco calendario di eventi che coinvolge la Riviera di Rimini per tutta la settimana e la passione a sostegno dei piloti della Riders' Land, undici nelle varie categorie. QUI programma ed eventi.





MUSICA





Avevano ‘dato il la’ ad una stagione strepitosa, quella organizzata dalla neo associazione Riccione Alba: era il 29 aprile scorso e saranno sempre i Karta Karbone i protagonisti, venerdì 7 settembre, alle ore 21.00, a chiudere la programmazione fittissima ed eclettica di eventi, che ha ridato vita ad una zona della città, fino ad ora, sottotono, perlomeno rispetto alle occasioni divertimento. QUI tutte le info.





Sabato 8 settembre alle ore 21.00, in piazza Garibaldi anfiteatro di Pennabilli, il gruppo Talamh De Focu si esibirà in un concerto dal titolo “La musica rotonda. La musica che unisce i paesi” con un repertorio della migliore musica italiana. Un concerto tutto inedito, con un omaggio ai grandi cantautori italiani che hanno tenuto alto il valore musicale italiano nel mondo. QUI tutte le info.





La stagione invernale del Monamour Rimini inizia con un grande ospite. Sabato 15 settembre, sul palco della discoteca arriva Fiordaliso, tornata di recente alla musica dopo anni di attività teatrale e televisiva.





FESTE E ENOGASTRONOMIA





Un paese intero che si mette in gioco. A colpi di classici intrattenimenti come rubabandiera, corsa con i sacchi e tiro alla fune. Per decretare, infine, la contrada dell’anno. La sfida delle quattro storiche Contrade (Faggiola, Passerello, Piazza e Sant’Agostino) è uno degli elementi della “Fira di Quatorg”, la tradizionale festa settembrina di Verucchio, in programma 8 e 9 settembre con molte novità. QUI tutte le info.





Torna un appuntamento enogastronomico classico in Valmarecchia, "La Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco". Le vie di Perticara saranno animate per quattro domeniche - 9, 16, 23 e 30 settembre - da giochi della tradizione popolare e animazioni divertenti e diverse ogni volta, e da mercatini con prodotti locali e di artigianato. QUI tutte le info.





Quindici anni di Festa della Piadina a Bellaria Igea Marina, tre lustri nel corso dei quali la manifestazione è cresciuta sempre più, sia in termini di presenze che di eventi ed incontri, confermando che davvero, come recita il suo celebre slogan, “la pis un po’ ma tot”. Dunque, un appuntamento che si rinnova oramai da tempo quello tra il “pane povero” della terra di Romagna e Bellaria Igea Marina, e che si svolgerà il prossimo fine settimana, dal 7 al 9 settembre, nel centro della città lungo tutta l’Isola dei Platani. QUI tutte le info.





CULTURA E MOSTRE





Prosegue con sempre maggior interesse la rassegna leontina dedicata al grande Poeta Dante Alighieri ed al suo incontro con San Leo. "Viaggiando con Dante", è una rassegna culturale che prevede, grazie ad importanti collaborazioni ed iniziative di pregio, sei appuntamenti che, attraverso l'abile unione di diverse discipline artistiche quali la letteratura, la musica e l'arte riusciranno a coinvolgere sempre più approfonditamente il vasto pubblico. QUI tutto il programma.





Tutto pronto per la prima giornata di InVerso, mostra mercato dell’editoria indipendente, che inaugura venerdì 7 settembre alle ore 17 in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna e che rimarrà aperta fino a domenica 9 settembre in occasione della quarta edizione del Cantiere Poetico, quest'anno dedicato a Tonino Guerra. La mostra mercato rimarrà aperta in Piazza Ganganelli da venerdì 7 a domenica 9 settembre dalle 17,00 alle 24,00. Domenica 9 dalle 11,00 alle 24,00. QUI tutte le info.





A Rimini la prima edizione di "Hybris. Discorsi sulla tracotanza e sul tramonto". Dal 7 al 19 settembre, da Giampiero Mughini a Massimo Fini e Vittorio Emanuele Parsi: giornalisti, analisti e poeti per capire chi siamo e dove andiamo.





SPORT





Domenica 9 settembre la piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria sarà invasa da centinaia di bikers per la 14esima prova dell'Adriatic Coast di mountain bike, un appuntamento molto atteso per gli appassionati delle “ruote grasse”. Lo scorso anno, purtroppo a causa del maltempo, la manifestazione venne in parte compromessa, ma quest’anno le previsioni meteo sorridono agli organizzatori. La partenza “alla francese” è in programma dalle ore 7, 30 alle 09. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Sabato 8 settembre il Byblos festeggia il weekend dei motori con una serata a tema. In consolle troviamo: Maurizio Nari, Franz Fresani, Max Monti e Ruben.





L’estate è quasi finita, ma non prima di un ultimo sabato nel giardino del Villa delle Rose con Dj Ralf.





Nuovo sabato di grande musica al Cocorico Riccione. In consolle un grande ospite e icona della movida romagnola, Ricky Montanari. Mentre in Piramide arriva Green Velvet e Idriss D.