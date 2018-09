Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 11:45 - 07 Settembre 2018

Un turista di 76 anni ha cercato di farsi investire da un treno a Bellaria. I fatti sono accaduti giovedì verso le 18 in stazione. L'anziano è stato notato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno cercato, fortunatamente con successo, di far spostare l'uomo dai binari. Non sono note le motivazioni del gesto dell'anziano che ora si trova in ospedale per controlli.