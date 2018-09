Calcio, Marignanese pronta alla difficile sfida contro il Castrocaro

Sport

San Giovanni in Marignano

| 11:16 - 07 Settembre 2018

Dopo la bella vittoria all’esordio a Cotignola arriva il primo impegno casalingo della stagione 2018/2019 per la Marignanese attesa domenica dalla difficile partita con il Castrocaro.

I tre punti conquistati in trasferta sono stati una ulteriore iniezione di fiducia per i ragazzi di Lilli vittoriosi anche in Coppa con la Fya Riccione: non è pero tempo di sedersi sugli allori perché a Marignano è in arrivo una corazzata costruita per navigare nelle zone alte della classifica.

Mister Lilli lo sa e tiene alta la guardia dei suoi con allenamenti intensi e tanta concentrazione.

In settimana ha avuto tutti gli effettivi a disposizione a parte l’infortunato Mazzoli e le scelte in vista di domenica sono tutt’altro che certe con la rifinitura di sabato che sarà probabilmente decisiva per gli ultimi dubbi.

Non può che essere soddisfatto per l’avvio di stagione il Presidente Oscar Cervellieri, motivato come non mai: “Mi aspetto una bella annata, ci sono tutti i presupposti per disputare un bel campionato e divertirci – commenta Cervellieri. Siamo giovani ma vogliamo giocarcela con tutti e inserire, come già stiamo facendo, sempre più under del nostro settore giovanile in rosa”.

Settore giovanile che ha cominciato la sua attività nei giorni scorsi con numeri in forte crescita: “Stiamo facendo un ottimo lavoro con i giovani e la conferma viene dai tanti nuovi iscritti che sono arrivati in questi giorni oltre alle conferme dei ragazzi che già erano con noi. Crediamo fortemente nella crescita dei giovani e vogliamo offrire loro e alle loro famiglie il meglio”.

Il Presidente si aspetta anche una buona risposta e partecipazione dalla città allo stadio: “Mi auguro di vedere tante persone, abbiamo una struttura di primo livello e tanti volontari in società che si impegnano per dare il massimo, sarebbe bello che i cittadini di San Giovanni stessero vicini alla nostra realtà, magari sottoscrivendo anche l’abbonamento”.

In vista della gara con il Castrocaro è stata infatti lanciata la campagna abbonamenti 2018-2019 aperta a tutti i tifosi e amici dei colori gialloblu. Sono disponibili in segreteria tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19.30 (0541 957364)

Nella foto l'esultanza della squadra domenica scorsa a Cotignola