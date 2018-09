Festa di fine estate tra musica e sfilate ad Acque Salate di Verucchio

Eventi

Verucchio

| 11:04 - 07 Settembre 2018

Acque Salate Osteria Pizzeria a Verucchio ospiterà Domenica 9 Settembre alle ore 18.30 la presentazione della nuova collezione di moda di Imi, acronimo di Miriam Malerba, classe 1990.

Innamorata della sartoria e diplomata in modellistica sartoriale presso la scuola Burgo, Imi propone stravaganti outfit per occasioni diverse e per ogni tipo di donna, di età e di corporatura, poiché crede nella potenza della sartoria su misura per rivelare ed esprimere la personalità del soggetto.

Si farà presto largo nella provincia riminese schivando la moda usa e getta, vestendo la bandiera dell'unicità di ogni donna e della valorizzazione della personalità tramite l'esaltazione della sua fisicità.

Il défilé avrà luogo nella genuina cornice di Acque Salate, un ristorante ricavato nell'originale architettura dell'ex centro idropinico delle Fonti di San Francesco, circondato da uno splendido parco secolare.

Quattordici splendide modelle si alterneranno lungo l’insolita scenografia del locale, incarnando la filosofia della giovanissima e talentuosa stilista.

Seguirà alle ore 19.30 un Apericena con Cocktail Bar e Gran Buffet per gustare fino all'ultimo morso una delle ultime notti d'estate, accompagnati dalle suggestive sonorità selezionate da Cubi DJ, con all’attivo referenze di alcuni dei migliori locali italiani, tra cui Cocoricò, Velvet, Vidia, Covo Club.

Per info e prenotazioni contattare Acque Salate al 3491204903.

www.acquesalate.it - info@acquesalate.it