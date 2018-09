Basket C Gold, RBR passa a Bologna nel primo scrimmage. Saponi top scorer. Sabato al Flaminio

Sport

Rimini

| 01:31 - 07 Settembre 2018

RBR di Massimo Bernardi si aggiudica il primo scrimmage stagionale nella tana della Salus Pallacanestro Bologna (squadra inserita nel girone di C Gold) imponendosi con il punteggio 'totale' di 61-74, anche se in realtà - come prassi ormai consolidata in queste amichevoli non ufficiali - il punteggio veniva resettato al termine di ogni quarto (parziali 8-22, 21-15, 14-18, 18-19). In definitiva, buon ritmo e allenamento davvero interessante.

Nel primo quarto Francesco Bedetti e compagni partono molto aggressivi: duri in difesa, si distendono di lusso in attacco e Bologna fatica a contenere le folate di Dini e Saponi.

La Salus però non ci sta e, sospinta dalle bombe dell'evergreen Francesco Amoni, controlla agevolmente il secondo periodo anche a causa di un fisiologico rilassamento offensivo di RBR, che forse si accontenta un po' troppo del tiro dall'arco.

RBR stringe le maglie in difesa alzando l'intensità, Nicola Bianchi e Dini trovano la via del canestro e l'inerzia torna nelle mani dei biancorossi: nell'ultimo periodo si gioca a briglie sciolte, con qualche canestro spettacolare di Luca Bedetti e sprazzi di Eugenio Rivali, ma senza risparmiare neppure una stilla di energia.

TABELLINO RBR

Rivali 8, Bedetti F. 13, Bedetti L. 12, Broglia 5, Pesaresi 3, Saponi 16, Bianchi 6, Dini 9, Ramilli, Chiari, Vandi, Guziur. All. Bernardi, Brugè.

I biancorossi torneranno in campo sabato 8 settembre alle 17.30 al Palasport Flaminio per la prima assoluta casalinga contro la Polisportiva Arena Montecchio, altro team che sarà poi avversario di RBR in campionato