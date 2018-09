Calcio D, l'ex attaccante di Bellaria e Rimini Ameth Fall approda alla Sanremese di Traini

Sport

07 Settembre 2018

Dopo Michael Traini la Sanremese tessera un altro ex biancorosso. Si tratta di un altro attaccante, il senegalese classe ’91 Ameth Fall, l’anno scorso in forza alla Caronnese, in serie D, squadra con la quale, da gennaio, ha messo a segno 6 reti in 16 presenze (tre in 12 a Como fino a gennaio).

Ameth Fall ha all’attivo quasi 200 presenze e 45 gol tra serie C e serie D. In carriera ha vestito le maglie anche di Bellaria Igea Marina in due fasi in C2 (tre gol in 14 gare e 6 in 17), Lecco, Barletta, Ischia Isolaverde, Fidelis Andria, Como. A Rimini in C 2 ha segnato una stagione 11 reti in 32 gare nella prima delle due stagioni (solo tre presenze nell'altra).

“Quando mi hanno detto Sanremo ho detto subito di sì – ha commentato Fall al suo arrivo al “Comunale” – avevo trattative con molte squadre ma abbiamo detto subito sì alla Sanremese. Voglio lavorare bene tutti i giorni con la squadra e con il mister, trovando gli automatismi con i compagni si fa bene per forza. Conosco già alcuni componenti della rosa e questo aiuterà il mio inserimento in squadra”.

Grande soddisfazione per il direttore generale della Sanremese Giuseppe Fava: “Fall è un giocatore importante per la categoria, sono molto felice di aver raggiunto un obiettivo così prestigioso. Lo abbiamo seguito per tutta l’estate e finalmente ce l’abbiamo fatta”.