Perde il controllo della bici elettrica e cade: donna in ospedale

Cronaca

Cattolica

| 19:54 - 06 Settembre 2018

Giovedì nero sulle strade di Cattolica: un terzo incidente si è verificato dopo quello che in mattinata ha coinvolto un auto e ciclomotore e la caduta di uno scooterista sul cavalcavia dell'autostrada. Giovedì pomeriggio, intorno alle 15.15, una donna di mezza età, residente a Cattolica, di nazionalità dell'est Europa che percorreva via Pantano a bordo della sua bicicletta elettrica, all'altezza del sottopassaggio, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinata a terra. La donna, di cui non è stato possibile reperire dati anagrafici dettagliati, né interloquire con la stessa, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale 'Ceccarini' di Riccione. Sono in corso indagini da parte della Polizia Municipale di Cattolica per la ricostruzione completa dell'incidente. Foto di repertorio.