Basket, i Crabs per il settore giovanile stringono un accordo con una società di Potenza

Sport

Rimini

| 19:35 - 06 Settembre 2018



I Crabs stringono una alleanza per quanto riguarda il settore giovanile con la società Virtus basket Rionero in Vulture di Potenza. Un club - si legge nel comunicato del club biancorosso che dopo la rinuncia alla serie C Gold si limiterà a fare attività giovanile - che da anni ha investito sui giovani dimostrando una professionalità non comune sia sul piano tecnico che di crescita. Infatti i giovani che sono maturati in quel contesto hanno fatto passi da gigante riuscendo a sbarcare anche nelle massime serie italiane. Questa collaborazione potrà essere utilissima per entrambi i club.

L’accordo è stato possibile grazie all’impegno del presidente del sodalizio lucano Antonio Cutolo ed il presidente dei Crabs Domenico Zampolini (nella foto) assieme al patron de “granchi” Luciano Capicchioni.

I migliori giocatori del Rionero in Vulture - precisano i dirigenti biancorossi - passeranno ai Crabs per le attività agonistiche e per un percorso di crescita come è avvenuto per il giovane camerunense classe 2002 Constantin Maralossou Dabangdata di sicuro avvenire. L’accordo prevede anche uno scambio tecnico fra allenatori. Tecnici riminesi andranno in trasferta in Basilicata per degli stage con le squadre virtussine e allenatori lucani saliranno a Rimini per affinare la loro preparazione con i nostri ragazzi. Questo è uno dei tanti accordi che i Crabs stanno portando a termine nella penisola - proprio - è il finale a sorpresa del comunicato - per confermare la loro leadership nel settore giovanile italiano".

Mettiamola così: più che una certezza forse è un auspicio...