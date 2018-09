Volley A2 femminile, l'Omag venerdì alle 20,30 si presenta in piazza con le squadre del settore giovanile

Sport

San Giovanni in Marignano

| 18:41 - 06 Settembre 2018

Sarà anche quest’anno la splendida piazza Silvagni di San Giovanni in Marignano a fare da cornice alla presentazione della nuova Omag Consolini Volley (foto pagina fb) che parteciperà al campionato nazionale i Serie A2 Femminile. Venerdì 7 settembre alle ore 20,30 sotto l’emblematica Torre Malatestiana di uno dei Borghi più belli d’italia sfileranno le atlete accompagnate dalle promesse del nutrito settore giovanile e lo staff tecnico.

La serata sarà l’occasione, per tutti i tifosi e non, di conoscere le ragazze del Team e fare sentire loro il calore e il sostegno che le accompagnerà nel corso dell’imminente e lungo campionato. Dalle 20.30 pastasciutta e vino per tutti. Ingresso libero.

Intanto continua la campagna abbonamenti per la stagione 2018/19. Ogni sabato di settembre e fino ad inizio campionato, dalle ore 18 alle ore 19, sarà ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento al palasport di via Fornace Verni a San Giovanni in Marignano. Potete controllare i posti ancora disponibili al seguente link: http://www.volleysangiovanni.it/prenota.php