Con l'auto in retromarcia contro uno scooter: ragazza 19enne all'ospedale in codice rosso

Cronaca

Cattolica

| 18:37 - 06 Settembre 2018

Si trovava in sella ad uno scooter, quando è rovinata sull'asfalto dopo esser stata colpita da un'auto in fase di retromarcia in un'uscita da un parcheggio. Paura mercoledì mattina per una ragazza 19enne di Rimini: l'incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Garibaldi. La dinamica del sinistro è stata ricostruita dagli agenti della Municipale, che hanno proceduto ai rilievi di legge. La malcapitata stava percorrendo l'arteria in sella ad uno ciclomotore, quando è stata colpita da una "Fiat Panda", condotta da un 82enne di San Giovanni in Marignano. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118, sul posto con ambulanza e auto medica e trasportata per le cure all’ospedale “Infermi” di Rimini con un codice rosso.