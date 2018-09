Fiere, polo unico Rimini, Bologna e Parma, Confindustria Romagna: 'Opportunità irripetibile'

Attualità

06 Settembre 2018

"La holding tra le fiere di Bologna, Rimini e Parma è un'opportunità irripetibile di crescita che comporterebbe un grandissimo salto di competitività per tutta la Regione". E' Confindustria Romagna a prendere posizione, a favore delle sinergie fra i tre poli fieristici discusse due giorni fa in Regione, presenti il governatore Stefano Bonaccini, i tre sindaci e i tre presidenti delle rispettive Fiere.

"Il potenziale di quell'alleanza - sottolinea il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli - è enorme: il polo fieristico regionale diventerebbe il primo in Italia e il quinto in Europa. Confindustria non può che vedere con favore quella che è la prima e più naturale soluzione per rafforzare un settore strategico del nostro territorio".

Confindustria Romagna auspica quindi che, "nei prossimi incontri, prevalga la coesione tra tutti i soggetti coinvolti e l'ipotesi di sinergia tra i tre poli si concretizzi quanto prima".