Tennis, Argelli in bella evidenza nell'Open del Ct Cicconetti. Igea Marina: Uguccioni-Falucci la finale

Rimini

| 16:52 - 06 Settembre 2018

Giocato il 3° turno nel tabellone di 3° del torneo nazionale Open organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini (1.000 euro di montepremi). Brilla sui campi di casa Andrea Argelli, successi anche per Christian Achilli (360 Sport Morciano), il ravennate Alberto Scafoletti (Ct Cesarea) ed il riccionese Umberto Vanucci (Tc Riccione). Risultati: Christian Achlli (3.5)-Luca Russo (3.3) 7-6, 3-6, 7-6, Alberto Scafoletti (3.2)-Pietro Vagnini (3.5) 7-5, 6-3, Umberto Vanucci (3.2)-Luca Amati (3.3) 6-3, 5-7, 6-4, Andrea Argelli (3.3)-Alessandro Dini (3.5) 2-6, 6-1, 6-2.

IGEA MARINA Gran finale giovedì alle 20 per il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Venustas di Igea Marina. Protagonisti del match-clou che metterà in palio il Trofeo del Gelso saranno i 3.2 Matteo Uguccioni (n.4), portacolori del Circolo Tennis Pesaro, ed Alessandro Falcucci (n.3), giocatore del Promo Tennis Vasto. Nella seconda semifinale, in programma mercoledì sera, Falcucci ha beneficiato del forfait del 3.2 riminese Massimiliano Agnello (n.2).