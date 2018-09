A San Leo ‘Incanto Dante’: prosegue la rassegna dedicata al poeta

Eventi

06 Settembre 2018

Prosegue con sempre maggior interesse la rassegna leontina dedicata al grande Poeta Dante Alighieri ed al suo incontro con San Leo.

“Vassi in San Leo e discendesi in Noli, montasi su in Bismantova e ‘n Cacume con esso i piè; ma qui convien ch’om voli” (Canto IV del Purgatorio).

Da questi versi nasce l'incontro di San Leo con Dante, un “autore universale”, che ha parlato non solo alla propria generazione, ma all’umanità intera incitandola ad intraprendere un percorso di emancipazione.

La rassegna è stata aperta Lunedì 27 Agosto con una coinvolgente conferenza tenuta dal Professore Andrea Battistini ed alla quale hanno partecipato gli allievi della Scuola Estiva Internazionale in Studi Danteschi provenienti dalla sede di Ravenna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

San Leo rende così omaggio e merito al Sommo Poeta che seppe ritrarre, seppur in pochi versi le peculiarità paesaggistiche e geomorfologiche della città culla dei Montefeltro.

"Viaggiando con Dante", è una rassegna culturale che prevede, grazie ad importanti collaborazioni ed iniziative di pregio, sei appuntamenti che, attraverso l'abile unione di diverse discipline artistiche quali la letteratura, la musica e l'arte riusciranno a coinvolgere sempre più approfonditamente il vasto pubblico.

Sabato 8 Settembre presso la sala del Teatro Mediceo, alle ore 21.00, con ingresso libero, sarà la volta di “Incanto Dante”. Protagoniste saranno le letture di Consuelo Battiston e Massimiliano Rassu tratte da: Inferno Canto V, Purgatorio Canto IV e Paradiso Canto XI con Introduzione di Ilenia Carrone.

I musicisti, Pietro Fabris al Violino, Elisa Floridia alla Viola, Giacomo Gaudenzi al Violoncello, e Luigi Lidonnici all'Oboe, accompagneranno il pubblico nel viaggio dantesco con musiche di G. F. Malinpiero, Gordon Jacop, E. Elgar, W. A Mozart. Le Immagini provengono dall'Archivio Storico del Centro Dantesco dei Frati Conventuali Ravenna. Una lettura che farà risuonare, condividendole, le parole delle tre Cantiche.

Il coordinamento delle letture è cura di Chiara Lagani e Consuelo Battiston (E production/ Fanny & Alexander-Menoventi) . Le esecuzioni musicali sono affidate ai Solisti, al Coro e all’Orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco mentre la Direzione Artistica è affidata alla Cooperativa Mosaici Sonori.

Il Programma proseguirà poi con i seguenti appuntamenti:

Domenica 16 Settembre

San Leo, Teatro del Palazzo Mediceo, ore 17.30 “Vita di San Marino in terzine dantesche”.

Letture e musica.

Testi di Teodoro Forcellini recitati da Luca Zavoli e accompagnati dal Matrioska String Trio.

In collaborazione con l’Associazione Sammarinese Dante Alighieri.

Sabato 22 Settembre

San Leo, Teatro del Palazzo Mediceo, ore 21.00 “Ri-leggendo Paradiso XI:

Francesco e la nuova umanità. L’attualità di Dante oggi”.

A cura di Gianni Vacchelli.

In collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna.

Domenica 30 Settembre

San Leo, ore 17.30

“Concerto Dantesco”.

I Solisti, il Coro e l’Orchestra della Cappella Musicale San Francesco di Ravenna eseguiranno musiche originali di compositori partecipanti al I° Concorso Nazionale “Dante in Musica”.

Direttore Giuliano Amadei.

In collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna.

Sabato 6 Ottobre

San Leo, Teatro del Palazzo Mediceo, ore 21.00 “Conferenza pubblica”.

“I numeri e la Teologia del Paradiso; Dante immaginò un universo Einsteiniano”.

A cura di Maurizio Gobbi.

In collaborazione con l’Associazione Sammarinese Dante Alighieri.

“E' un impegno, spiega il Sindaco Mauro Guerra, quello che la Città di San Leo ha assunto doverosamente verso Dante soprattutto grazie all'appassionato lavoro della Consigliera Francesca Mascella. Un alto contributo che vuole recuperare il valore giusto di un territorio e far vivere in maniera più consapevole i luoghi di memoria dantesca. "Viaggiando con Dante" è un insieme di 6 appuntamenti che tra fine Agosto e i primi di Ottobre coinvolge prestigiose realtà istituzionali e culturali impegnate nella valorizzazione del lascito dantesco, con inedite collaborazioni in grado di lanciare e consolidare annualmente nuove iniziative che, di anno in anno, potranno ampliarsi e consolidarsi".